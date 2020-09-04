Son dakika! Eskişehir'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Son dakika! Eskişehir'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandıESKİŞEHİR'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Muhammet Ç. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

04.09.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:45

Eskişehir'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Muhammet Ç. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansırken, Muhammet Ç.'nin farklı suçlardan 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İstiklal, Eskibağlar, Arifiye ve Hoşnudiye mahallelerindeki 4 iş yeri ile 1 evden hırsızlık olayına ilişkin soruşturma başlattı. İş yerlerinden alınan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin Muhammet Ç. olduğunu tespit etti. Belirlenen adresindeki evinde yakalanarak gözaltına alınan Muhammet Ç. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi içim emniyete götürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede 28 suç kaydı olduğu belirlenen Muhammet Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Muhammet Ç.?nin hırsızlık yaptığı iş yerlerindeki rahatlığı dikkat çekti. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kırtasiyenin iş yeri kapısını tornavida ile saniyeler içerisinde açtığı sokakta dolaştığı görülüyor. Daha sonra ise işyerine giren Muhammet Ç.?nin kasadan paraları cebine koyup güvenlik kamerasını da kırdığı tespit edildi.

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Son dakika! Eskişehir'de 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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