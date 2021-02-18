Son Dakika | Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 3 kişi hakkında ek gözaltı süresi

Son dakika habere göre Eskişehir'de, 16 Şubat'ta 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de, 16 Şubat'ta 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 3 kişi için ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar