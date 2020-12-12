Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı

12.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:40

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

İlgili Haberler

Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar boş kaldı
56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:42:17. #1.14#
title