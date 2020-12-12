Son dakika: ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
12.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:40
Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar