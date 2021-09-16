Son dakika! Eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Son dakika! Eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı.

Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Sanık Orhan, "susma" hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları mütalaaya ilişkin beyanlarında sanığın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.

Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Öte yandan, duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Son dakika! Eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Son dakika! Eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Son dakika! Eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Son dakika! Eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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