Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası - Haberler
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Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Durak Yücel - Haberler | Güncel
Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

SİİRT (DHA) - BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6"ncı duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkında hazırladığı mütalaasını okudu. Sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun belirtildiği mütaalada, "Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince 12 yıldan az olmak şartıyla cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi" istendi.

10 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından verdiği kısa aradan sonra, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası vererek, sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verdi.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.


Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

 Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Durak Yücel - Son Dakika Haberleri

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