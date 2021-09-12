Son dakika... Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'den siyasilere "diktatörlüğe karşı durmak için anlaşmazlıkları bırakma" çağrısı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ülkedeki demokrasi yanlısı siyasi kesimlere, anayasal sürecin askıya alınması halinde diktatörlüğün geri dönmesine karşı durmak için anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çağrısında bulundu.

Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam'ın 2014'te kurulan siyasi sistemin artık sürdürülebilir olmadığı ve başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığı yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Merzuki, "Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da yapılanların darbe olarak nitelendirilmesini reddederek, anayasa dahilinde hareket ettiğini, anayasaya bağlı olduğunu vurguluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Said, danışmanının hazırlandığı şeyi resmi olarak ilan ederse anayasayı koruma konusunda ettiği yemini bozmuş olacak." dedi.

Merzuki, bu durumda laikler olsun İslami eğilimliler olsun tüm demokrasi yanlılarının diktatörlüğün geri dönmesine karşı durmak için anlaşmazlıkları bir kenara bırakması gerektiğini belirtti.

Kays Said gerçekten ne istediğini açıkladığında ülkedeki tüm güçlerin harekete geçeceğini ekleyen Merzuki, "Zannediyorum o durumda darbenin sürmesi ve demokrasiye suikast yapılmasına karşı demokratik güçlerin barışçıl gösteri çağrılarında bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta başkanlık sistemi tartışmaları

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Sky News Arabia" televizyonuna açıklamalarda bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, 2014'te kurulan siyasi sistemin artık sürdürülebilir olmadığını ifade etmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını paylaşmıştı.

Huccam, 2011 yılında Tunus'un Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali dönemini hatırlatarak "Sistem tek adam rejimi değil, başkanlık sistemi olacak. Tunus'un sıkıntısını çektiği şey, tek adam rejimiydi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalara ülkedeki bazı partiler tarafından tepki gelirken, Cumhurbaşkanlığı henüz Huccam'ın sözlerine yönelik açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.