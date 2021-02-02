Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası
Son dakika haber... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahkeme salonundan detaylar Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in selam vermesi Bir grubun slogan atması Mahkemeden detaylar Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in (sağda)...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mahkeme salonundan detaylar
Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in selam vermesi
Bir grubun slogan atması
Mahkemeden detaylar Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in (sağda) de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkemede gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali