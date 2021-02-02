Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası
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Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası

02.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:44

Son dakika haber... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahkeme salonundan detaylar Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in selam vermesi Bir grubun slogan atması Mahkemeden detaylar Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in (sağda)...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mahkeme salonundan detaylar

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in selam vermesi

Bir grubun slogan atması

Mahkemeden detaylar Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in (sağda) de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkemede gerçekleştirildi.

Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası
Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası
Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası
Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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