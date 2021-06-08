Son dakika! Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısının yargılandığı davada karar

Son dakika habere göre Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısı S.Ç.Ö'nün, "Terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.