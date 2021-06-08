Son dakika! Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısının yargılandığı davada karar
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Son dakika! Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısının yargılandığı davada karar

Son dakika! Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısının yargılandığı davada karar
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısı S.Ç.Ö'nün, "Terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Eski Şanlıurfa HDP il başkan yardımcısı S.Ç.Ö'nün, "Terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuksuz sanık S.Ç.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Avukat olan sanık, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, katıldığı etkinliklerin yasa dışı olmadığını öne sürdü.

Esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, sanığın yargılandığı 3 ayrı suçtan, sabit delil ve raporlar doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 6 ay 15 gün, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet"ten 3 yıl 9 ay ve "Terör örgütü propagandası"ndan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Bu arada, sanığın eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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