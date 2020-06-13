Son Dakika | Eski Sağlık Bakanı Akdağ: "Salgınla mücadele Türkiye'de iyi yönetildi"
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Son Dakika | Eski Sağlık Bakanı Akdağ: "Salgınla mücadele Türkiye'de iyi yönetildi"

Son dakika haberlerine göre Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Salgınla mücadele Türkiye'de ve Erzurum'da iyi yönetildi.

Son Dakika | Eski Sağlık Bakanı Akdağ:
13.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:50

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Salgınla mücadele Türkiye'de ve Erzurum'da iyi yönetildi. Bizde vefat eden sayısı az. Bunun artmaması için maskemize dikkat edeceğiz, maskeyi ellerimizi yıkadıktan ya da dezenfekte ettikten sonra temiz elle takacağız." dedi.

Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni normal döneme herkesin uyum göstermesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Maske takmanın önemine değinen Akdağ, "Aramızdaki mesafelere dikkat edeceğiz ve yaklaşmayacağız. Ellerimizi de her zaman temiz tutacağız." dedi.

Maske, sosyal mesafe ve el hijyenine uyulmasının ülkede salgının yayılmasını engelleyeceğini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Kurallara uymazsak, hastalık herhangi bir yerde yavaşlamış olsa bile artabilir ve bundan da hepimiz rahatsız oluruz. Salgınla mücadele Türkiye'de ve Erzurum'da iyi yönetildi. Bizde vefat eden sayısı az. Bunun artmaması için maskemize dikkat edeceğiz, maskeyi ellerimizi yıkadıktan ya da dezenfekte ettikten sonra temiz elle takacağız. Virüsle epeyce bir süre yaşamaya daha devam edeceğiz. Henüz bir aşı ortaya çıkmadı."

Akdağ, Erzurum Şehir Hastanesinden de övgüyle bahsederek kente oldukça konforlu bir sağlık kuruluşu inşa edildiğini dile getirdi. Avrupa'da benzer konforda bir hastanenin zor bulunduğunu belirten Akdağ, hastanenin acil servisinde ücretsiz vale hizmetinin de verildiğini aktardı.

Akdağ, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözlerine yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'li yöneticilerin milletten özür dilemesini isteyen Akdağ, "Çok açık ve net özür dilemelidirler. Sultanahmet ve bütün camilerimiz bizim en büyük kutsalımızdır. Kimin ne haddineymiş. Bir yanlış yaptılar, şimdi geri dönmeye çalışıyorlar. Hem bu sözün sahibi hem de CHP'nin tüzel kişilerinin ilgili kişileri özür dilesinler, yanlış bir şey yaptık desinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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