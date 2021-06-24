Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi

Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu, İslamabad Yüksek Mahkemesince reddedildi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu, İslamabad Yüksek Mahkemesince reddedildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, "Avenfield ve Aziziye Demir Çelik Fabrikaları" davalarındaki mahkumiyet kararlarına karşı Şerif'in yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme kararında, temyize giden tarafın adaletten kaçması sebebiyle mahkeme huzurunda dinlenme hakkını kaybettiği ve yapılan temyiz başvurusunu reddetmekten başka seçeceğin kalınmadığı belirtildi.

Kararda, Şerif'in teslim olması veya yakalanması halinde yeni bir başvuru yapabileceğine de dikkat çekildi.

Mahkeme kararı, konuyla ilgili dün Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) savcılarının dinlenmesinin ardından geldi.

Hakkında 3 dava açılmıştı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, "kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı" iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aynı yıl aralıkta ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakanın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Ekim 2018'de tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunda (NAB) tutulmasına hükmedilmişti.

10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için Londra'ya giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

2 Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerifi "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:53:23. #1.14#

title