Son Dakika | Eski ortağının son model otomobiline zarar veren şahıs kamerada
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Son Dakika | Eski ortağının son model otomobiline zarar veren şahıs kamerada

Son dakika haberleri... Eskişehir'de husumetli olduğu eski ortağının son model otomobilinin birçok noktasını çizen ve lastiklerini patlatan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Dakika | Eski ortağının son model otomobiline zarar veren şahıs kamerada
22.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:18

Eskişehir'de husumetli olduğu eski ortağının son model otomobilinin birçok noktasını çizen ve lastiklerini patlatan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yaşanan olayın ardından otomobilinin yanına gelen A.K. isimli iş adamı, son model aracında derin çizikler olduğunu ve lastiklerinin patlatıldığını gördü. Gördükleri karşısında şaşıran iş adamı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobile zarar veren şahsın K.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Görüntüleri izleyen A.K., aracına zarar veren kişinin eski ortağı olduğunu ve yıllardır aralarında husumet olduğunu ifade etti. A.K.'nin şikayeti üzerine eski ortak polis ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı.

"Son model otomobili çizip lastiklerini patlattı"

Güvenlik kameralarına yansıyan eski ortak, elindeki kesici aletle son model otomobilin her tarafını çiziyor. Daha sonra elindeki kesici alet ile lastikleri patlatan K.K., son model otomobile zarar veriyor. Kameralara yansıyan şahıs, işini bitirdikten sonra hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşıyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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