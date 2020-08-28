Son dakika! Eski müdür koronadan hayatını kaybetti
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Son dakika! Eski müdür koronadan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun yıllar okul müdürlüğü görevini yürüten Nihat Kerim, korona virüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybetti.

Son dakika! Eski müdür koronadan hayatını kaybetti
28.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:08

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun yıllar okul müdürlüğü görevini yürüten Nihat Kerim, korona virüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kovid-19 teşhisi ile OMÜ Tıp Fakültesinde tedavi gören Atatürkçü Düşünce Derneği Çarşamba Şube Başkanı ve eski Endüstri Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Nihat Kerim hayata veda etti.

Nihat Kerim, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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