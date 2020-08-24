Son Dakika | Eski Menemen Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı
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Son Dakika | Eski Menemen Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı

Son dakika 3. sayfa haberi... Eski Menemen Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı.

24.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:35

Eski Menemen Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı

İZMİR - Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan Şahin'in yanına yaklaşarak silahıyla ateş etti. Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı. Tahir Şahin'e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra Şahin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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Son Dakika | Eski Menemen Belediye Başkanı Şahin'e silahlı saldırı

Kaynak: İHA

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