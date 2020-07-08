Son Dakika: Eski manken zorla mahkemeye getirilecek
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Son Dakika: Eski manken zorla mahkemeye getirilecek

Son dakika haberi... Bursa'da sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin evinde Onur Yılgün'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi.

Son Dakika: Eski manken zorla mahkemeye getirilecek
08.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:27

Bursa'da sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin evinde Onur Yılgün'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tahliyesini isteyen Sadık Şahin'in talebini reddederken, tanık olarak çağrılan ve sürekli ev adresini değiştirdiği tespit edilen Alev Ç.'nin polis zoruyla getirilmesine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçen yıl temmuz ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eski manken Alev Ç. (38), iddiaya göre, evinde Onur Yılgün (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin (45), bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onur Yılgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alev Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Evde erkek ayakkabısı gördüm"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Sadık Şahin Bursa E Tipi Cezaevinden SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanık İsa Ö. ise katılmadı. Şahin, "Alev ile 6 yıldır birlikteyiz. Karı koca hayatı yaşıyoruz. 3 gündür Alev'e ulaşamıyordum. Olay gecesi İstanbul'dan gelen arkadaşımla evimde alkol aldık. Gece yarısı köpeğimi sahilde gezdirmeye çıkardım. Evime dönerken, Alev'in ışığının yandığını gördüm. Zile bastım. Açılmayınca ben de yanımda bulunan anahtarımla açmak isterken kapıyı Alev açtı. Evin koridorunda erkek ayakkabısı gördüm. Alev'e kim olduğunu sormama rağmen bana söylemedi. Beni salona aldı. Sohbet ettik. Tuvalete giderken, kapısı açık olan yatak odasına baktığımda bir erkeğin şortla yattığını gördüm. Salona döndüğümde ise Alev, yatakta bulunan kişinin Onur olduğunu söyledi. Onur ile Alev, arabasının tamiri sırasında tanıştılar. Daha sonra Onur'u salon kapısında elinde sarı saplı bıçak ile gördüm. Onur, bana küfretti. Ben de kendisine 'Senin burada ne işin var' diye sordum. Aramızda boğuşma oldu. Bıçak yere düştü. Ben bıçağı alıp, sol koluna çizik attım. Bıçağı holde bıraktım. Daha sonra İsa'yı aradım. Bu sırada Onur yeniden bıçağı alıp üzerime gelince tekrar aramızda arbede çıktı. Onur'un bıçak bulunan elini tuttuğum sırada, göğsüne gelince itekledim. Kesilen elimden kan akıyordu. Alev havlu verince sardım ve evden ayrıldım. Daha sonra evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca emniyete gittim. Orada Onur'un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur'u bıçakladığımı hatırlamıyorum" şeklindeki eski savunmasını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.

Alev Ç. polis tarafından aranıyor

Duruşmada söz alan Sadık Şahin'in avukatı Ali Özgür Berksun da müvekkilinin haksız tahrik altında suçu işlediğini savunarak, tahliyesini ve adli kontrol şartların uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sürekli adres değişikliği yaptığından dolayı ulaşılamayan eski manken Alev Ç.'nin duruşmaya polis zoruyla getirilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Ekim ayına erteledi. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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