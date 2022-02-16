Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu

AA, Ali Ballı - Güncel
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Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu.

Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bir sitede yaşamını sürdüren Alkan (51), eşi tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Durum, 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alkan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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