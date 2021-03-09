Son dakika... Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti
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Son dakika... Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti

09.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:38
Son dakika... Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti

Son dakika haberleri: KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yargılanan eski Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi.

KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yargılanan eski Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmasında Ahmed Zahid'in, ailesine ait hayır kuruluşu Akalbudi Vakfı aracılığıyla kara para akladığı öne sürüldü.

Duruşmaya tanık olarak katılan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) çalışanı Mohd Fehmi Muhammed Nur, Ahmed Zahid'in 1,8 milyon doları Kuala Lumpur'daki bir döviz bürosunda 35 ayrı çeke dönüştürdüğü ve bu paranın kaynağının tespit edilemediğini öne sürdü.

Ahmed Zahid, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ahmed Zahid, Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıkmış, 18 Ekim'de gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tutuksuz yargılanan Ahmed Zahid'e Haziran 2019'da Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, bir inşaat firması ve yurt dışı vize işlemleri merkezinden toplam 10 milyon dolar rüşvet alma suçlaması yöneltmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı rüşvet, para aklama ve gücün kötüye kullanımı gibi 87 münferit suçlamadan yargılanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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