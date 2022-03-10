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Son Dakika | Eski kocasını öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Eski kocasını öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan şahsın, eski karısı ve yanındaki arkadaşı tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan şahsın, eski karısı ve yanındaki arkadaşı tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Mart Salı akşamı saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin kanlar içinde çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş'ın kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı. Evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P. (41) gözaltına alındı. Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Eski eş ve arkadaşı tutuklandı"

Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Y. ve U.P. dün çıkarıldığı nöbetçi Sulh ceza hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Asker, 3. Sayfa, Haberler

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