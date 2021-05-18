Son dakika! Eski karısını öldürüp intihar etti
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Son dakika! Eski karısını öldürüp intihar etti

Son dakika! Eski karısını öldürüp intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, boşandığı eski karısını öldürdükten sonra intihar etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, boşandığı eski karısını öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit ilçesinde yaşayan kocası E.B'den (41) bir süre önce boşanan G.G. (41) Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesindeki baba evine yerleşti.

Boşandığı eşinin yaşadığı eve gelen E.B, aralarında çıkan tartışmanın ardından G.G'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası E.B, av tüfeğiyle kendisini vurarak intihar etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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