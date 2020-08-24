Son dakika... Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Son dakika haberi... Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesi Zanlının sağlık kontrol sonrası götürülme görüntüleri Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine FETÖ operasyonu: 22 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.
24.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:20
Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesi
Zanlının sağlık kontrol sonrası götürülme görüntüleri Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: AA