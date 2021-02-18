Son dakika! Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı
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Son dakika! Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı

18.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:50
Son dakika! Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, ara celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaada, Enver Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraatine ilişkin talepte bulundu.

Mütalaada, Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamı istendi.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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