Son Dakika | Eski IOC Başkanı Rogge hayatını kaybetti
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Son Dakika | Eski IOC Başkanı Rogge hayatını kaybetti

Son Dakika | Eski IOC Başkanı Rogge hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) eski başkanlarından Jacques Rogge, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) eski başkanlarından Jacques Rogge, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, komitenin 8. başkanı olarak 2001'den 2013'e kadar görev yapan Belçikalı spor adamı, 2013'te IOC Onursal Başkanı unvanını aldı.

1968, 1972 ve 1976 yıllarındaki olimpiyatlarda yelken branşında Belçika'yı temsil eden Rogge ayrıca ülkesinin ragbi milli takımında da oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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