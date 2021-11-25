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Son dakika... Eski İçişleri Bakanı Güneş için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Eski İçişleri Bakanı Güneş için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da vefat eden 42. Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da vefat eden 42. Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Güneş'in cenazesi perşembe günü Sakarya'da defnedilecek.

Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Güneş'in sevenlerinin yanı sıra birçok siyasi isim katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi birçok isim ise cenazeye çelenk gönderdi. Güneş'in yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek. - ANKARA

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