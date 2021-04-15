Son dakika: Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika: Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika: Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Fethiye Belediyesinin eski başkanı Behçet Saatcı ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fethiye Belediyesinin eski başkanı Behçet Saatcı ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Saatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için endişelenip, arayan soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Eşim Nesrin'le birlikte Kovid-19 tedavimiz hastanede devam ediyor. Yoğun bakımda değiliz ama bir müddet daha telefonlarımız kapalı olacak. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Allah hepinizden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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