Son dakika: Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haber: Fethiye Belediyesinin eski başkanı Behçet Saatcı ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fethiye Belediyesinin eski başkanı Behçet Saatcı ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Saatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için endişelenip, arayan soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Eşim Nesrin'le birlikte Kovid-19 tedavimiz hastanede devam ediyor. Yoğun bakımda değiliz ama bir müddet daha telefonlarımız kapalı olacak. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Allah hepinizden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır