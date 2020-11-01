Son dakika: Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Macron'un özür dilemesi gerekirdi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Macron'un özür dilemesi gerekirdi"

01.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:32
Son dakika: Eski Fas Başbakanı Benkiran:

Son dakika gelişmesine göre Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam karşıtı söylemleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam karşıtı söylemleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Benkiran, Macron'un Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, sözlerinin İslam dünyasında yanlış anlaşıldığına dair ifadelerini değerlendirdi.

Al Jazeera Mubasher kanalına konuşan Benkiran, "Macron, ortada bir yanlış anlaşılma olduğundan bahsetti. Bu iyi bir şey ama yeterli değil. Müslümanlardan özür dilemesi gerekirdi." dedi.

Batılı ülkelerin, dinlere ve peygamberlere hakareti yasaklayan kanunlar çıkarması gerektiğini belirten Benkiran, Müslümanların, kutsal saydıkları değerlere dokunulmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Macron, Al Jazeera'ye verdiği demeçte, Hazreti Peygambere hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini kaydetmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu. Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Tunuslular Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti
Son dakika haberi | Tunuslular Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika! Memur-Sen Macron'un küstahlığını kınadı
Son dakika! Memur-Sen Macron'un küstahlığını kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kaan Yildirim Burak Özçivit Yonca Evcimik
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Arda Kardeşler Josef De Souza
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Macron'un özür dilemesi gerekirdi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 09:34:23. #1.15#
title