Eski ev sahibinin kullandığı suyun kendisine fatura edildiğini iddia eden kişi İSKİ hakkında dava açtı
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Eski ev sahibinin kullandığı suyun kendisine fatura edildiğini iddia eden kişi İSKİ hakkında dava açtı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

İstanbul'da satın aldığı evin eski sahibinin kullandığı 3 bin 219 lira tutarındaki suyun kendisine fatura edildiğini öne süren kişi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında dava açtı.

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İstanbul'da satın aldığı evin eski sahibinin kullandığı 3 bin 219 lira tutarındaki suyun kendisine fatura edildiğini öne süren kişi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında dava açtı.

Tekirdağ'da yaşayan yüksek gıda mühendisi Fikret Uysal, AA muhabirine, 21 Ağustos 2020'de İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katını satın aldığını söyledi.

Resmi işlemlerin ardından eve giderek su sayacının fotoğrafını çektiğini ve sayaçtaki miktarın 361 metreküp olduğunu belirten Uysal, "Daha sonra İSKİ'ye giderek abone işlemlerini yaptırdım. Görevliler eve gelerek su sayacını okuttu fakat burada kendi sistemlerinde 361 metreküp değil, ilk okumanın 7 metreküp görüldüğünü söylediler. Aradaki 3 bin 219 liralık fark bana fatura edildi." diye konuştu.

Uysal, bunun üzerine ertesi gün İSKİ'ye giderek itirazda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İSKİ'den bana gelen cevapta 7 metreküp ile 361 metreküp arasındaki suyun kimin tarafından kullanıldığını belirleyemediklerini, bu nedenle bu miktarın tarafıma fatura edildiğini bildirdiler. Ben de bunun üzerine CİMER ve Tüketici Hakem Heyeti'ne itirazlarımı yaptım. İSKİ hakkında İstanbul İdare Mahkemesine dava açtım.

Adıma düzenlenen 3 bin 219 liralık faturanın iptal edilerek bunun yerine doğru faturanın tarafıma aylık düzenli şekilde iletilmesini istiyorum."

Eski ev sahibinin kullandığı suyun kendisine fatura edildiğini iddia eden kişi İSKİ hakkında dava açtı
Eski ev sahibinin kullandığı suyun kendisine fatura edildiğini iddia eden kişi İSKİ hakkında dava açtı
Eski ev sahibinin kullandığı suyun kendisine fatura edildiğini iddia eden kişi İSKİ hakkında dava açtı
Eski ev sahibinin kullandığı suyun kendisine fatura edildiğini iddia eden kişi İSKİ hakkında dava açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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