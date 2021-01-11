Son dakika: Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi

11.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:44
Son dakika: Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Müjdeci'nin tabancayla eski eşi Meryem Ergin'i vurduğunu söylemesi, polisi harekete geçirdi.

ADANA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Müjdeci'nin tabancayla eski eşi Meryem Ergin'i vurduğunu söylemesi, polisi harekete geçirdi. Müjdeci'nin evinin bulunduğu mahallede çalışma yapan ekipleri gören vatandaşlar, 3 el silah sesi duyduklarını bildirdi. Müjdeci yakalanıp gözaltına alınırken, ihbarının asılsız olduğu, şüphelinin eski eşini sık sık rahatsız ederek korkuttuğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce boşanan Ali Müjdeci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi Meryem Ergin'i tabancayla vurduğunu söyleyip adresini verdikten sonra telefonu kapattı. Polis ve sağlık ekipleri, Müjdeci'nin bildirdiği adrese geldi, ancak belirtilen evi bulamadı.

Mahallede çalışma yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar, 3 el silah sesi duyduklarını belirtti. Polis ekipleri, bir süre sonra tespit ettiği eve operasyon düzenleyip, Ali Müjdeci'yi yakalayarak gözaltına aldı.Yapılan araştırmada Meryem Ergin'in vurulmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin Müjdeci'nin üstünü ararken şüphelinin gülmesi dikkat çekti.Meryem Ergin, polise verdiği ifadede, birkaç sokak ilerideki evde yaşayan eski eşinin kendine zarar vermediğini, ancak sürekli gelerek rahatsızlık verip korkuttuğunu söyledi. Ergin, "2 yıl önce boşandık. Biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum" dedi.

Gözaltına alınan Ali Müjdeci, polis merkezine götürüldü.


Son dakika: Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi
Son dakika: Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:45:38. #1.15#
title