- Eski eşini öldüren koca yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda Mehmed T. isimli yabancı uyruklu şahıs, karısı Fatemeh Haideri'yi öldürmüş, olay yerinden kaçmıştı. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın kızı olan D.T.'ye kamera anını görüntüleri izleten polis, zanlının babası Mehmed T. olduğunu belirledi. Ekipler şüpheli şahsın olay yerinden taksi ile kaçtığı ve ticari taksinin Edirne istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Şahsın Edirne'nin Keşan ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı, eski eşinin ayrıldıktan sonra birçok ilişki yaşadığını ve kendisini kızı ile görüştürmemekle tehdit ettiğini söyledi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.