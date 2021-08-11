Son dakika! Eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi Mersin'de toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi Mersin'de toprağa verildi

Son dakika! Eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi Mersin'de toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Antalya'nın Kumluca ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve annesi, memleketleri Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve annesi, memleketleri Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile 8 Ağustos'ta evlerine gelen boşandığı eşi A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A, silahla ateş ettiği Gülcan Kılınç ile kayınvalidesi Gülizar Kılınç'ı (54) öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bugün sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Gülcan Kılınç ile annesi Gülizar Kılınç'ın cenazesi, karayoluyla Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa defnedildi.

Aile yakınları tabutlara sarılıp gözyaşı dökerken, bazılarının da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Gülcan Kılınç ile A.A'nın yaklaşık 3 yıl önce boşandıkları ve 3 çocukları oldukları öğrenilirken, Kılınç'ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski eşi hakkında şikayetlerde bulunduğu, birçok kere uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilmiş, A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde 'Ayağım nerede' diye sordu
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu
Eski eşini ve kaynanasını katletti! Dehşet anlarına tanık olan çocuğu ''Annemi öldürme'' diye yalvarmış
Eski eşini ve kaynanasını katletti! Dehşet anlarına tanık olan çocuğu ''Annemi öldürme'' diye yalvarmış
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi Mersin'de toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:30:07. #1.14#

title