Eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | 3. Sayfa
Eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, Sezer ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Yüksel Sezer, ByLock kullanmadığını savundu ve beraatini istedi.

Sanığın son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Sezer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sezer, geçen yıl Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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