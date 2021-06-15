Son dakika: Eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Son dakika: Eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika: Eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Firari eski emniyet müdürü Cemil Ceylan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Firari eski emniyet müdürü Cemil Ceylan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Hakkında yakalama kararı olan ve teslim olmayan Cemil Ceylan, emniyetin fiziki takibi sonucu 8 Ekim 2020 tarihinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalanmıştı. Emniyetteki ifadesinde FETÖ'ye üye olmadığını söyleyen Ceylan, hiçbir haberleşme programını kullanmadığını ve örgüt yöneticileriyle irtibat kurmadığını ifade etmişti.

Firari eski emniyet müdürü Ceylan hakkında hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin, Facebook Messenger görüşmelerinin ekran görüntüleri alınmış, bu görüşmelerde yurt dışıyla ilgili konuşmalar ve Mrakc Cey isimli kişiyle ise FETÖ yargılaması sürecinde başvurulacak bilgilerle ilgili yazışmalar yapıldığı görülmüştür. Yine cep telefonunda, Fetullah Gülen kastedilerek 'büyüğümüzden notlar' adı altında örgütsel motivasyon sağlayan yazışmaların bulunduğu belgenin olduğu görülmüştür" ifadeleri yer almıştı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ceylan, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mütalaaya ilişkin son savunmasında, "30 yıllık meslek hayatımda farklı rütbelerde terörle mücadelede yer aldı. Yapmış olduğum istihbari operasyonlarda birçok terör saldırısını önledim. 9 aydır tutukluyum bedenen ve zihnen çok yoruldum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Esasa ilişkin son savunmasını yapan Ceylan'ın avukatı ise müvekkilinin teslim olmamasındaki nedeni, FETÖ'cülerle aynı şekilde değerlendirilmek istememesi olarak nitelendirdi.

Ceylan hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun sabit görülmesi, hakkındaki yakalama kararına rağmen teslim olmaması ve yurt dışına kaçış hazırlığının somut olarak belirlendiğini ifade ederek sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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