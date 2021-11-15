Son Dakika | Eski dünür saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

AFYONKARAHİSAR'da İsmail Kınçak'ın eski dünürü ile ailesinden 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü saldırıda ağır yaralanan damadı Yusuf Mercan, yoğun bakımda 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Kasım saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından 2 aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan 2 aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü. Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, 6 Kasım günü akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı aracı takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobili durduran Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği Yusuf Mercan, babası Mevlüt, anne Şefika, kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu ağır yaralandı. İsmail Kınçak, saldırı sonrası otomobili ile olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırıda yaralı kurtulan Yusuf Mercan'ın vücudundaki kurşun çıkarılırken, başındaki 2 kurşun riskli olması nedeniyle alınamadı. Yoğun bakımda 10 gündür yaşam mücadelesi veren Mercan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mercan'ın cenazesi, Çıkrık köyünde toprağa verilecek.