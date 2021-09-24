Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası

SANIĞIN KENDİSİNİ TACİZ ETTİĞİNDEN BAHSETMİŞTİ

Tanık olarak dinlenen Uğur Sağır, sanık ve müştekinin arkadaşları olduğunu belirterek "Geçen yıl yaz ayları içerisinde bir kafede müşteki D.A. ile buluştuğumuzda sanığın kendisini taciz ettiğinden bahsetmişti. Bunun dışında bir ayrıntı vermedi. Daha sonra aynı günün akşamında ben sanıklar bir araya geldim. Bulunduğumuz ortam kafe tarzı bir yerdi, kalabalıktı. Burada D.A. yoktu. Sanığa D.A.'nın iddialarını sorduğumda, sanık iddiaları reddetti. Bunun sonrasında başka bir kafede tekrar taraflarla bir araya geldim. Gene ortam kalabalıktı. Gözlemlediğim kadarıyla bu ortamda katılan ile sanık herhangi bir suretle iletişime geçmediler. Başkaca olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.

BAYAN OLMAM NEDENİYLE ZARAR GÖREBİLECEĞİMDEN BAHİSLE KONUŞMALAR YAPILDI

MÜŞTEKİNİN ARKADAŞI SANIĞIN KOLTUĞUNDAN OLACAĞINI SÖYLEDİ

NAMUS BU KADAR KOLAY BİR KAVRAM MI?

DOSYA MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri