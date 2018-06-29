Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

BARIŞ YARKADAŞ, TUTUKLANDIĞINI DUYURDU

CHP'nin 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada savcının, Eren Erdem'in tutuklandığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eren Erdem de gözaltına alınıdğını sosyal medya paylaşımıyla şu şekilde duyurdu: "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım."

9,5 YILDAN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianemede; Eren Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.