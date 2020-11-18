Son dakika! Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
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Son dakika! Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

18.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:13
Son dakika! Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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