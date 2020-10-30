Son dakika... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti
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Son dakika... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti

30.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:25
Son dakika... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti

Son dakika haber... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti.

Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede bugün hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

Özgeçmişi

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı.

Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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