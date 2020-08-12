Son Dakika | Eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti Bir son dakika haberine göre Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti.

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti. Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın amcası Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti. Fatih'teki evinde yaşlılıktan kaynaklı sebeplerle 92 yaşında vefat eden Erbakan'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. Kaynak: AA