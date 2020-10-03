Son dakika haber... Eski Akyazı Belediye Başkanı Kartal'da otomobilin içinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: ESKİ Akyazı Belediye Başkanı 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı Kartal'da otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

ESKİ Akyazı Belediye Başkanı 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı Kartal'da otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında otomobilin içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki 54 HD 222 plakalı otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran 54 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Ölen kişinin eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı olduğu tespit edildi. Yazıcı'nın cansız bedeni, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Yazıcının kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yaşar Yazıcı, bugün saat 16.30'da Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı