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Son dakika... Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ateş açmış

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel
Son dakika... Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ateş açmış

Son dakika haberler: ANTALYA'da, sokakta eşiyle tartışmasının ardından av tüfeğiyle 7 el havaya ateş açınca gözaltına alınan Hüseyin Z. (33), ifadesinin ardından serbest kaldı.

ANTALYA'da, sokakta eşiyle tartışmasının ardından av tüfeğiyle 7 el havaya ateş açınca gözaltına alınan Hüseyin Z. (33), ifadesinin ardından serbest kaldı. Hüseyin Z., "Bunalıma girdim. Kalabalık dağılsın diye havaya birkaç el ateş açtım" dedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eşiyle tartışan Hüseyin Z., ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğini evden alarak, sokağa çıktı. Hüseyin Z.'nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.

Polis ekipleri, Hüseyin Z.'ye av tüfeğinin nerede olduğunu sordu. Tüfeğin evde olduğunu öğrenen polis ekipleri, evden uzun namlulu av tüfeğini aldı.

'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA, CANIMI SIKANLARI VURACAĞIM'

Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü sırada gazetecilerin "Silahı internetten mi aldın?" sorusuna, "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş" diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine 'Hadi gidelim' diyerek ekip aracına yöneldi.

KALABALIK DAĞILSIN DİYE ATEŞ AÇMIŞ

Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Hüseyin Z. polisteki ifadesinde, "Sokakta eşimle tartıştım. Bunalıma girdim. Kalabalık dağılsın diye havaya birkaç el ateş açtım" dedi. Hüseyin Z., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


Son dakika... Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ateş açmış

Son dakika... Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ateş açmış

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri
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