Son Dakika | Eşinin bıçakladığı Döndü yaşam savaşı veriyor, kızı taburcu oldu (2)

AKSARAY (DHA) - TUTUKLANDI

Aksaray'da tartıştığı eşi Döndü Özkulluk'u (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Özkulluk'u (16) ise elinden bıçaklayarak yaralayan Yüksel Özkulluk (47) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.