Son Dakika | Eşinin bıçakladığı Döndü yaşam savaşı veriyor, kızı taburcu oldu (2) - Haberler
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Son Dakika | Eşinin bıçakladığı Döndü yaşam savaşı veriyor, kızı taburcu oldu (2)

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Son Dakika | Eşinin bıçakladığı Döndü yaşam savaşı veriyor, kızı taburcu oldu (2)

Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDI Aksaray'da tartıştığı eşi Döndü Özkulluk'u (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Özkulluk'u (16) ise elinden bıçaklayarak yaralayan Yüksel Özkulluk (47) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AKSARAY (DHA) - TUTUKLANDI

Aksaray'da tartıştığı eşi Döndü Özkulluk'u (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Özkulluk'u (16) ise elinden bıçaklayarak yaralayan Yüksel Özkulluk (47) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray, Güncel, Haberler

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