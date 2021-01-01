Son dakika... Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2)
01.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:47
Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIBursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Mehmet İNAN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN