Son dakika... Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2)

01.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:47
Son dakika... Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2)

Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIBursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Mehmet İNAN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 22:02:19. #1.14#
title