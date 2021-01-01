Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü
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Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

01.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:18

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arabayatağı Mahallesi 1. Tunç Sokak'ta tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Selma T. tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Fahri T. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Fahri T, dün tartıştığı karısı Selma T'yi (25) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralamıştı. Eşinin başında bekleyen Fahri T, polislerin geldiğini fark edince kaçmıştı. Selma T, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Şüpheli kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü
Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü
Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü
Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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