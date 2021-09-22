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Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Bir son dakika haberine göre ADANA'da Burhan Dursun (39), tartıştığı 14 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (35) bıçaklayarak öldürdü.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Burhan Dursun (39), tartıştığı 14 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (35) bıçaklayarak öldürdü. Kızının 14 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen anne Rukiye Çermikli (64) "Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum" dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Dursun, tartıştığı eşi Tuğba Dursun'u mutfaktan aldığı bıçakla iki çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. 3 çocuk annesi Tuğba Dursun kanlar içinde yere yığılırken, Burhan Dursun 3 ve 7 yaşındaki çocuklarını alıp evden kaçtı. Ekipler, Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Dursun ise çocuklarını Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan ablasına bıraktıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Tuğba Dursun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Dursun çiftinin 13 yaşındaki diğer çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu belirtildi.

'KIZIMI KURTARAMADIM'

Haber i alınca evin önüne koşan anne Rukiye Çermikli'ye, bir süre kızı Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiği söylenmedi. Bu sırada sinir krizi geçiren Rukiye Çermikli, kadın cinayetlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Kadına Şiddet gösterenler, serbest kalıyor. 14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum. Herkes kadına şiddete karşı gelecek. Kıskançlık, kompleks, kumar her türlü pisliği vardı. Böyle bir damattı. Komşular hiç mi duymadınız? Sesini duyunca neden çıkmadınız? Benim kızım öldü, söylemiyorlar. İçeride kızımı bırakıp kaçtı. Dünyayı başına yıkacağım. Kadına şiddet uygulayanların karşısındayım. 'Kızıma bıçak çekti' diyerek sopayla da dövdüm, bıçağı da bacağına batırdım ama kızımı kurtaramadım."

Tuğba Dursun'un ağabeyi, ablası ve babası da olay yerinde baygınlık geçirdi.


Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Son Dakika | Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
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