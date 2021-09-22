SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Burhan Dursun (39), tartıştığı 14 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (35) bıçaklayarak öldürdü. Kızının 14 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen anne Rukiye Çermikli (64) "Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum" dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Dursun, tartıştığı eşi Tuğba Dursun'u mutfaktan aldığı bıçakla iki çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. 3 çocuk annesi Tuğba Dursun kanlar içinde yere yığılırken, Burhan Dursun 3 ve 7 yaşındaki çocuklarını alıp evden kaçtı. Ekipler, Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Dursun ise çocuklarını Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan ablasına bıraktıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Tuğba Dursun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Dursun çiftinin 13 yaşındaki diğer çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu belirtildi.

Tuğba Dursun'un ağabeyi, ablası ve babası da olay yerinde baygınlık geçirdi.