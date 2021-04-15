Eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan zanlı, kendisini uyaran kadın çalışanı silahla yaraladı
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Eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan zanlı, kendisini uyaran kadın çalışanı silahla yaraladı

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan ve kendisini uyaran bir kadını tabancayla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan ve kendisini uyaran bir kadını tabancayla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İ.H.G, eşi Y.G.'nin Tekstilkent'te çalıştığı iş yerinde tartışmaya başladı.

Daha sonra eşini silahla tehdit ederek rehin alan İ.H.G, diğer çalışanların dışarıya çıkmasını istedi.

Bu sırada kendisini uyaran kadın çalışanı da tabanca ile bacağından vuran saldırgan, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen kadın çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan İ.H.G, polis merkezine götürüldü.

Eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan zanlı, kendisini uyaran kadın çalışanı silahla yaraladı
Eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan zanlı, kendisini uyaran kadın çalışanı silahla yaraladı
Eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan zanlı, kendisini uyaran kadın çalışanı silahla yaraladı
Eşini çalıştığı iş yerinde rehin alan zanlı, kendisini uyaran kadın çalışanı silahla yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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