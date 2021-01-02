Son dakika haberi... Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
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Son dakika haberi... Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu

02.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:23

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulunması üzerine eve gelen polis ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulunması üzerine eve gelen polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E, önceki gün öğle saatlerinde eşi Ç.E'nin Nilüfer ilçesindeki evine gitti.

Ç.E, eşinin kendisine zarar vermesi ihtimaline karşı cep telefonuna yüklediği, İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi.

Çağrının Bursa Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaşması üzerine kadının yaşadığı adrese Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede eve ulaşan ekipler, M.E'yi elindeki usturayla eşine zarar vermek üzereyken etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan zanlı, Nilüfer Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi... Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
Son dakika haberi... Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
Son dakika haberi... Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
Son dakika haberi... Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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