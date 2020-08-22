Son dakika! Eşi tarafından öldürülen Dudu Çağın'ın ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor
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Son dakika! Eşi tarafından öldürülen Dudu Çağın'ın ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Dudu Çağın'ın ailesi, zanlı Metin Çağın'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son dakika! Eşi tarafından öldürülen Dudu Çağın'ın ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor
22.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:41

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Dudu Çağın'ın ailesi, zanlı Metin Çağın'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kızının düğünü için barıştığı eşi Metin Çağın tarafından 18 Ağustos'ta boynu, karnı ve kollarından bıçaklanarak öldürülen Dudu Çağın'ın ailesinin evinde hüzün hakim.

Annesi Şerife Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 17 yaşında eşiyle severek evlendiğini ancak evliliği boyunca hep sıkıntılı günler yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 9 ay önce kızının eşiyle tartışması sonucu kendi evlerine geldiğini anlatan Kara, şunları söyledi:

"Kızım küs geldi, 9 ay bizimle yaşadı. Burada çiçeklerle uğraştı. Ayrıca buraya ev yaptırdı, dünürü tuğlasını aldı, eniştesi kredisini çekti. İyi kötü kapısını, penceresini yaptırdı ve içine girdi. Her gün de ekmeğini kapısına asıyorduk. Yanımızda çok mutluydu, bana 'Anne, 20 yıldır evliyim, hayatımda en rahat bu 9 ay yaşadım.' derdi."

Saldırıdan sonra kızından yardım istemiş

Babası Durmuş Kara da kızının mutsuz bir evlilik yaşadığını ifade etti. Metin Çağın'ın cinayeti tasarlayarak işlediğini öne süren Kara, olay günü yaşananları şu şekilde anlattı:

"Metin, kızımın yanına gelip, eski evine götürmek istemiş. Ancak kızım gitmek istememiş. 'Sana önemli sürprizim var' diye kızımı götürmüş. Meğerse sürprizi katili olmakmış. O sırada kızımın yanında olan küçük torunum babasının halini pek beğenmemiş ve ablasına gidip, durumu anlatmış. Metin, kızımı eski evine götürüp, kapıyı kilitlemiş, çeşmeleri açmış. Yerde de çamaşırlar varmış. Tahminimize göre, kızım çamaşırları almak için eğildiğinde arkadan boğazına bıçakla saldırmış. Kızım bıçağı tutmaya çalışmış, çünkü ellerini bıçak kesmiş. Saldırıdan sonra kızım, torunumu telefonla arayıp, 'Sedefim gel beni kurtar' demiş. Torunum önce buradaki eve gidiyor, bulamıyor, sonra eski evlerine gidiyor ve orada annesini her yeri kesik halde buluyor."

7 torununun yetim kaldığını dile getiren Kara, zanlının eşini öldürürken çocuklarını da annesiz ve babasız bıraktığını söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Kara, "Genç yaşta kızımın canını aldı. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını, idam edilmesini istiyorum." dedi.

Dudu Çağın ablası Nergiz Yılmaz da kardeşinin evliliklerinde bir iki yıl mutlu yaşadıklarını ancak eniştesinin sürekli kıskançlık nedeniyle ablasına kötü davrandığını ileri sürdü.

"Ablamı işe göndermemek için sabaha kadar başında bıçakladığı günler oldu"

Eniştesinin çalışmadığını, ablasının da çalışmasını engellediğini iddia eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ablamı işe göndermemek için sabaha kadar başında bıçakladığı günler oldu. Çocuklar hastalandı doktora götürmezdi. Ablam hep kaçıp, buraya geliyordu ama peşinden gelip yalvarıp, geri götürüyordu. Kredi çekip, yardım ettim. Ağabeyim, babam da sürekli yardım ediyordu. Evini yaptırdık. Bir gün elinde bıçakla, çocuklarını toplayıp, 'Gelin kurban keseceğim' demiş, götürmüş. Ablamın önünü kesip, çocuklarının gözü önünde dövmüş. Çocuklar ağlayarak yanımıza geldiler."

Çiftin çocukları Emine, Sedef, Suna, Nergiz, Dilara, Mikail ve Mahsun da öksüz kaldı.

Serik'te 18 Ağustos'ta Metin Çağın, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı Dudu Çağın ile tartıştıktan sonra karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklamış, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kaçan zanlı ise 2 gün sonra komşuları tarafından bulunarak polise teslim edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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