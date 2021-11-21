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Son Dakika | Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Çınar Uğur'un oturduğu eve gelen ve kapıyı açmamasına sinirlenerek tüfekle ateş açarak kaçtıktan polis ekiplerince gözaltına alınan Hamza Uğur tutuklandı.

MALATYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Çınar Uğur'un oturduğu eve gelen ve kapıyı açmamasına sinirlenerek tüfekle ateş açarak kaçtıktan polis ekiplerince gözaltına alınan Hamza Uğur tutuklandı.

Olay, 19 Kasım'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Hamza Uğur, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar Uğur'un evine geldi. Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hamza Uğur, olaydan sonra kaçarken, Çınar Uğur ve 2 çocuğu evden çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Kaçan şüpheli koca, bir süre sonra polisler tarafından işyerine girerken yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Uğur, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Dakika | Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

Son Dakika | Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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