Esenyurt'ta Hareketli Dakikalar! Dur İhtarına Uymayanlar Polise Ateş Açtı
Esenyurt'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayanlar, polis aracına ateş ederek kayıplara karıştı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Esenyurt'ta polis ekipleri şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına silahla karşılık veren şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR
Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi, 787. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.00 sıralarında devriye görevini yerine getiren sivil polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarı yapması üzerine sürücü durmayarak kaçmaya devam etti.
POLİS ARACINA ATEŞ EDİP KAYIPLARA KARIŞTILAR
Bu kaçış sırasında otomobilden ekip otosuna ateş açıldı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar ekip otosunun camına isabet etti. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Silah seslerinin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İsabet alan otomobilin çevresinde inceleme yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Esenyurt.gazi mah.çerkezköy.kızılpınar mah.baglık.mah.didik didik aransın...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Siz kimsinizde insanların posliklerine yorum yapıyorsunuz bir şey biliyorsanız okuyunda siz polis olun işsiz boşlar yakalayabiliyorsan git kendin yakala kaldırda kendini saygısızCevap Yaz Yayından Kaldır
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İflas eden adalet sistemi...şimdi çsyırlarda yuvarlanıp kıraathanelerde bedava kek yiyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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kafalarına sıkmalı kafalarına bu magandaların ama malesef yetki yokCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN GEÇENLERİ DE YAKALAYAMIYORSANSIZ POLİSLİKTEN İSTİFA EDİN NASIL POLİS OLDUNUZ ACABA TABİ SİZİN DAYINIZ VARDIR ŞİMDİ ÜST MERCİLERDE DOĞRUCevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır