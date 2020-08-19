Son dakika... ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI 6 YARALI-2
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Son dakika... ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI 6 YARALI-2

Son dakika gelişmesine göre ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI 6 YARALI-2 (Küçükçekme'deki olay yeri)Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı.

19.08.2020 00:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 01:01

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI 6 YARALI-2 (Küçükçekme'deki olay yeri)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı. Kavgada 1'i kadın 2 kişi silahla yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından Küçükçekmece'de devam eden kavgada açılan ateş sonucu ise kız tarafından 1 kişi ile yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki aile arasında nişan atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Halis Name ve Hanadı Deırı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay hakkında çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DE DEVAM ETTİ

Esenyurt'ta yaşanan olayın ardından nişan atma kavgası Küçükçekmece'de de devam etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, plakası öğrenilemeyen bir otomobille Esenyurt'taki kız tarafının Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak'ta yaşayan yakınlarının evine geldi. Burada açılan ateş sonucunda 1'i kız tarafından 3'ü ise yoldan geçmekte olan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin 14 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika... ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI 6 YARALI-2

Kaynak: DHA

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