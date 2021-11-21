ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı Kavga : 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.