Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıİSTANBUL Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı Kavga : 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title