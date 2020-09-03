Son dakika! Esenyurt'taki minibüs denetiminde ceza kesilen şoförü polis sakinleştirdi
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Son dakika! Esenyurt'taki minibüs denetiminde ceza kesilen şoförü polis sakinleştirdi

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine para cezası kesildi.

Son dakika! Esenyurt'taki minibüs denetiminde ceza kesilen şoförü polis sakinleştirdi
03.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:16

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine para cezası kesildi. Denetim sırasında kemer takmadığı için cezai işlem uygulanırken ruhsatını alıp gitmeye çalışan öfkeli servis şoförünü polis ekipleri sakinleştirdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri,  toplu taşıma araçlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Esenyurt'ta gün boyunca üç farklı noktada denetimler gerçekleştirildi. Minibüsleri durduran polis ekipleri fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol etti. Denetim sırasında bir minibüsün 23 yolcu taşıdığı görüldü. Ayaktaki yolcular polis ekipleri tarafından indirildi. Fazla yolcu alan minibüs şoförünün maske takmaması dikkat çekti. Polis tarafından 789 TL para cezası kesilen minibüs şoförü, "Şurada almıştım. Beyefendi orada ineceğini söyledi. Ondan dolayı oldu. Yapacak bir şey yok cezamızı ödeyeceğiz" diye konuştu. Denetim sırasında durdurulan bir minibüs şoförüne de ayakta 4 yolcu taşıdığı için para cezası kesildi. İndirilen yolcular diğer minibüslerle yolculuklarına devam etti. Minibüsten inen yolculardan biri, "İşe geç kalacaktım ve kaldım. Minibüs sayısı artırılmalı. Binerken endişe duyuyorum. Mesafe bir metre olması gerekirken bazen yarım metre bile olmuyor" diye konuştu. 

KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ 

Denetim sırasında bir servis şoförüne de kemer takmadığı için para cezası kesildi. Cezai işlem uygulanırken polislerden ruhsatını almaya çalışan şoförü trafik polisleri sakinleştirdi.  Bir denetim noktasında ise işe gitmek için bekleyen bir vatandaş baygınlık geçirdi. Polislerin yardımıyla kolonya ve su verilen vatandaş bir süre sonra kendine geldi.


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Kaynak: DHA

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